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才說機場隱瞞症狀不報要罰 今改口：曾就醫才算隱瞞

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠陳雨鑫／台北即時報導
陳時中今天說，在機場可能症狀認知不清，居家檢疫也一樣攔截得出來。圖／指揮中心提供
陳時中今天說，在機場可能症狀認知不清，居家檢疫也一樣攔截得出來。圖／指揮中心提供

境外移入新冠肺炎確診個案與日俱增，部分個案入境前14天內有症狀，卻疑因沒主動告知，而未於機場採檢，居家檢疫期間才確診，已有至少19名確診屬於此情形，同住家人感染已至少三起，接機接待者疑遭感染的案例也鬧得沸沸揚揚。中央流行疫情指揮中心日前宣示此種情況要罰，卻遲遲不願回應開罰結果，指揮官陳時中改口稱，如果就醫才算刻意隱瞞。

指揮官陳時中日前公開宣示，服退燒藥登機不罰，未如實回報症狀才要罰。不過陳時中今天說，「在機場可能症狀認知不清，居家檢疫也一樣攔截得出來。」希望機場檢疫多花點時間，能盡量導引，將這樣的破洞減到最低，回到居家檢疫也不要大意，出現症狀就及時聯絡採檢。在機場沒回報入境前就有症狀，要不要開罰？陳時中說，如果有就醫，比較明確算刻意隱瞞。

記者從指揮中心公開之確診個案資料核對發現，3月19日至31日就有19人疑似在機場為如實填報症狀。這19人包括3月23日3名，20歲男性自英國返台前6天發病、30多歲男性自英國返台前3天發病、20多歲女性自美國返台前3天發病。

3月25日4名，20多歲女性自美國返台前3天發病、10多歲女性自美國返台前3天發病、20多歲女性自英國返台前2天發病、20多歲女性自法國返台前2天發病、20多歲男性自歐洲及泰國返台前3天發病。

3月26日2名，30多歲女性自摩洛哥返台前2天發病、20多歲女性自美國返台前4天發病。3月27日2名，10多歲女後自美國返台前3天發病，40多歲男性自美國返台前4天發病。3月31日1名，20多歲男性自美國返台前6天發病。

機場 男性 陳時中

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