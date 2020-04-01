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蘇貞昌批陳玉珍沒資格 江啓臣：對立法權的不尊重
國民黨黨主席江啓臣下午主持中常會，會議一開始為前副主席郝柏村、中央評議委員會主席團主席王文燮逝世默哀1分鐘，推崇郝前副主席戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及本黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，我們將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。而車禍身故的王文燮上將早年從軍，一生戎馬，將人生奉獻給國家與軍隊，長期守護中華民國國家安全，意外驟逝，表達沈痛哀悼。
隨後江啓臣致詞時，批評行政院長蘇貞昌日前訪問時，指陳指玉珍委員「沒資格當國會議員」一事，是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權，表達遺憾之外，也表示強烈抗議之意。
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