蘇貞昌批陳玉珍沒資格 江啓臣：對立法權的不尊重

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中訂出防疫「社交距離」。民眾黨立院黨團副總召張其祿說，訂出社交距離卻又沒有明確的那一條線，恐讓民眾更恐慌。民眾黨立委蔡壁如也提到，目前政府對中國、歐美防疫兩套標準，若疫情無法控制才應嚴格落實社交距離，現在恐是增加恐慌不敢聚餐消費，造成另外經濟衝擊。

2020-04-01 14:32