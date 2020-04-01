趕緊加碼1500億 行政院明開臨時院會先修紓困條例

蔡英文總統今宣布我國紓困規模達1兆500億元，7000億元是融資貸款，3500億則為現金紓困部分，其中有1500億必須透過修法追加特別預算，據了解，行政院明將加開臨時院會，修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，加快加碼腳步。

行政院發言人Kolas Yotaka也證實，明天的臨時院會除了將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，也會說明擴大紓困振興的預算與內容，希望在院會通過。

行政院長蘇貞昌昨拋出紓困規模一兆元，行政院解釋，這包含原特別預算600億元及移緩濟急的400億元，後續移緩濟急確認再追加1000億元，以及央行、郵政儲金、公營銀行等融資貸款額度7000億元，共達9000億元，另外也將依據預算法第79規定，辦理追加特別預算1000億元。

但蔡英文今宣布紓困規模為1兆500億元，其中7000億元是央行、郵政儲金、公營銀行等貸款額度，3500億則為現金紓困部分。Kolas解釋，昨晚政院再度針對紓困額度開會討論，預計修法追加的特別預算將提升為1500億元，實際上在院會確認之前，都仍存在小幅變動的可能。

行政院這回若要追加特別預算，須先修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」並送行政院會通過，接著再經立法院三讀，接續才能提出追加特別預算1500億元，並經立法院同意執行。政院人士表示，明日雖為清明連假期間，不過為了縮短立法時間，政院將加開臨時院會，修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，同步也會舉行會後記者會對外說明。