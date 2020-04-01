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愚人節陳柏惟稱打手X打到住院 網友：可以正經一點嗎?
今天是愚人節，台灣基進立委陳柏惟就在臉書貼出一張自己住院照片，並表示「今日行程：打手槍打到住院，原因閉器瞄準造成缺氧。心得：還好很準」。
無厘頭的文章一貼出，有網友反應，雖然是愚人節，但玩笑似乎開過頭，底下留言包括「你到底又在說什麼？」、「陳委員可以正經一點嗎」但也有網友正面看待表示，「愚人節快樂」。還有網友打趣地說，「你這比夾到手指嚴重，的確需要住院」。引發爭議後，陳柏惟已將該貼文刪除。
此外，民進黨立委林楚茵、周春米、林宜瑾則在臉書上互相換上彼此頭貼，讓網友看了直呼，分不出誰是誰。三人更各自用起「假身分」的名義發文，例如林楚茵的「二手鞋帽衣物拍賣會」、周春米在高鐵站的打卡自拍，和林宜瑾的「線上演唱會」，發文風格大轉變。
周春米辦公室表示，為了和緩台灣社會自疫情爆發以來的緊繃情緒，才會利用愚人節「惡搞無罪」，邀集林楚茵、林宜瑾，三人串通趣味惡作劇，要讓民眾輕鬆一下。
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