江啟臣嗆蘇貞昌：立委資格不是首長可非議

國民黨立委陳玉珍日前質詢陸委會主委陳明通時表示，「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌批評沒資格當國會議員。國民黨主席江啟臣今在中常會表達強烈抗議。江說，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立委職權，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

江啟臣表示，現在正值新冠肺炎防疫期間，本應全國團結齊心抗疫，避免過多的政治對抗與分化語言，然而蘇貞昌直接指責陳玉珍「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立委職權。國民黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。

江啟臣說，立法院為中華民國憲政機關，每一個立委都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

此外，江啟臣也表示，防疫優先既是全民共識，呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待，專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

江最後說，面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，國民黨沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向。