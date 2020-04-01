江啟臣中常會默哀 要完成郝柏村維持台灣和平遺願

國民黨今舉行中常會，常會開始前，主席江啟臣帶領中常委與幹部為行政院前院長郝柏村以及中央評議委員會主席王文燮的辭世默哀一分鐘。江啟臣說，國民黨正值改革之際，沒有懷憂喪志的空間，要以傳承郝柏村「永遠維持台灣和平安全」的遺願，為國民黨的發展，為中華民國的未來持續奮鬥。

江啟臣表示，郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得國民黨效法的模範。郝柏村更見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及國民黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，「我們將永遠緬懷郝伯伯傳奇的一生」。

江啟臣也提到，中央評議委員會主席團主席王文燮也不幸因車禍事故意外身亡，讓人無限惋惜。王文燮上將在1996年台海危機時任聯勤總司令，歷任國防部副部長、黃復興黨部主委，以及中華戰略學會理事長等職務。王文燮早年從軍，將人生奉獻給國家與軍隊，長期守護中華民國國家安全，意外驟逝，國民黨沈痛哀悼。

江啟臣說，外界沒有給予國民黨沒有太多的時間哀痛沈吟，現在要收拾心情，化哀傷為動力，繼續往前奮進。今天正式成立國民黨改革委員會，由他擔任總召集人，秘書長李乾龍擔任副總召集人，接下來也將分組召開改革會議，正式邁開改革步伐。

江啟臣說，由於正值疫情期間，防疫考量優先，召開會議進度或有調整，但會努力達成在五月下旬完成改革報告的進度，如有延遲也會立刻向常會說明。