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漫畫博物館預算未到位 鄭麗君：台中市府須達三大要求

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立委楊瓊瓔質疑文化部承諾挹注的國家漫畫博物館預算未到位。記者陳宛茜／翻攝
立委楊瓊瓔質疑文化部承諾挹注的國家漫畫博物館預算未到位。記者陳宛茜／翻攝

設址台中的國家漫畫博物館即將破土動工，文化部承諾挹注的4億工程預算卻未到位。立委楊瓊瓔今於立法院教委會質詢文化部長鄭麗君此事，鄭麗君回應表示，身為部長，必須把關國家級博物館的品質，只要台中市政府拿完成工程品質的三大要求，文化部便會依規畫撥款。

楊瓊瓔指出，2017年10月28日，鄭麗君和時任台中市長的林佳龍簽署國家漫畫博物館簽署合作備忘錄，文化部承諾持續挹注預算，如今國家漫畫博物館準備動土了，文化部承諾的4億工程預算在哪裡?

鄭麗君表示，4.45億工程預算與7億軟體預算，在國家漫畫博物館公共建設計畫裡都已編列，「預算和計畫都還在」。但文化部對國家級博物館工程的三大原則：空間集中、獨立進出、獨立水電，讓博物館空間不能跟商場混在一起，台中市政府並未達成，雙方經過20多次協商都未達成共識。只要台中市整府達成這三大原則，文化部便會撥款。

楊瓊瓔表示，台中市長盧秀燕只是承接前朝計畫繼續執行，若計畫內容不一致，為什麼以前沒提出? 不管哪個政黨執政或誰當市長，全國市民都希望國家漫畫博物館能順利完成。

鄭麗君說，會持續推動此一計畫，但不論誰執政，國家級博物館必須有一定品質，「台中市政府必須思考，國家級博物館的標準是啥。」談到「承諾」，她要楊瓊瓔也別忘了關心台中州廳，之前文化部和台中市政府也簽署了台中州廳的合作備忘錄，盧秀燕市長也取消了。

博物館 文化部 台中市

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