回應陳玉珍 蔡英文：中華民國台灣是共識

「中華民國台灣是人民最大共識！」針對國民黨立委陳玉珍說台灣不是國家，行政院長蘇貞昌回嗆她不適合擔任國會議員的言論。總統蔡英文1日受訪時回應，蘇貞昌的回答反應了許多人的心聲，她希望台灣團結的氛圍可以持續，她也含蓄的說，中華民國台灣是全民最大共識。

陳玉珍日前在內政委員會質詢時提及，中華民國才是國家、台灣不是。引發行政院長蘇貞昌隔天備詢前受訪時批評，她不適合擔任台灣的國會議員。陳玉珍1日稍早召開記者會回嗆是「蘇貞昌先挑起統獨戰火！」，還拿出身分證強調，自己就是中華民國福建省金門縣的立委，

她批評，當蘇貞昌心裡只有台灣時，只把金門當作是孤兒，因為金門是中華民國的一部分，不是台灣島的一部分，更表示「身為行政權首長的行政院長，沒有資格來批評有立法權的立委」，因為她依據的是中華民國憲法。

陳玉珍也向總統蔡英文喊話，現在民進黨既然已經是國會多數，完全執政，總統蔡英文要不要勇敢帶領人民修憲、改名？

對此，蔡英文1日中午在記者會上回應，蘇院長在立法院的回答代表很多人想法，但在防疫期間，她希望團結的氛圍可以持續，而中華民國台灣就是全民目前最大的共識。

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