被指提修護照封面合理？ 國民黨：民進黨自己去改

時代力量倡議將護照上的英文國名REPUBLIC OF CHINA改為TAIWAN，民進黨團卻說國民黨團提案修改較有正當性，要把燙手山芋丟國民黨。國民黨團總召林為洲揶揄，依民進黨說法，就請立法院長游錫堃召開朝野協商解決。

林為洲表示，護照封面的文字編排修改與否，是行政機關外交部的決策權限，不需要修法，也無關乎立院黨團職責；肺炎防疫期間應減少爭議施政，若民進黨政府要隨時代力量起舞，那就自己去改，然後負起責任，國民黨團沒有意見。

但林為洲說，依據憲法規定，我國正式國名是中華民國，英文正式國名是REPUBLIC OF CHINA，不論民進黨與時代力量要怎麼修改護照，內頁的國籍欄絕對不能動，否則就會有正當性與適法性疑慮。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，護照封面設計變更屬於行政權就能處理的範圍，只是立法院若有共識通過提案建議，外交部處理起來會更順手；未來黨團會持續在立院進行相關提案。

至於黨團昨指稱，國民黨「自己提版本會更有共識」。鍾佳濱說，這並非將球丟回給國民黨，而是強調國民黨若反對，也要提出具體對案，不能因為自己內部對於國家定位不清就為反對而反對。

時代力量黨團總召邱顯智表示，修改護照封面英譯名無關修憲，且很多國家母語或官方語言與護照英文名不同，例如德國的官方名稱Deutschland，英文是Germany；出於讓國人不被混淆，支持更改護照封面名稱。

民眾黨團總召賴香伶表示，國人認為TAIWAN更能代表我國的地位與主權，這部分慢慢趨近國人的認同，正向看待。