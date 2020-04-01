1000萬片口罩捐給誰？ 外交部：美國、歐洲和邦交國

蔡英文總統今天宣布將捐給疫情嚴重的國家醫護人員1000萬片口罩；外交部今天表示，受贈國家包括美國、歐洲國家和邦交國，未來將視疫情發展和我國防疫能量，規畫後續援助，對象包括新南向國家。

外交部發布新聞稿表示，面對新冠肺炎肆虐全球，外交部宣布對美國、歐盟及疫情較嚴重的歐洲國家，以及友邦進行第一波國際人道援助行動，我國將捐贈1000萬片口罩，支援這些疫情較嚴重國家的醫護防疫人員，展現「Taiwan Can Help」的一貫精神，並呼籲強化國際社會的防疫合作。

外交部表示，台灣在防疫作為上的部署和經驗，已經獲得國際社會普遍的肯定，由於現在疫情持續在各國蔓延，全球死亡人數不斷攀升，我國除了對外分享台灣的防疫作為與經驗外，政府也收到國際期盼我方援助的聲音，在不影響國內防疫準備的情形下，外交部也做好準備對國際社會伸出援手，將對美國、疫情較嚴重的歐洲國家，以及友邦進行第一波國際人道援助行動。

外交部表示，援助行動包括持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每周10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施，針對歐盟及疫情較嚴重的會員國，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭，還有英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

外交部表示，在邦交國部分，許多大使館已採用當地購買防疫物資的方式協助，包括已有100萬片自國外採購的外科口罩，外交部也將再捐贈1百萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84台，及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部表示，向我國尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意，現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情，未來會持續評估疫情發展與我國自身的防疫能量，規畫接下來的援助，包括新南向國家。