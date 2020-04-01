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蔡英文宣布捐1000萬片口罩 王鴻薇：為防疫？為外交？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
王鴻薇。圖 / 截自王鴻薇臉書
王鴻薇。圖 / 截自王鴻薇臉書

蔡總統宣布捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家醫療人員，但台北市議員王鴻薇在臉書指出，口罩都夠用了嗎？政府徵收口罩？為防疫還是為外交？

王鴻薇說，唐鳳在昨天3月31日還用推特教大家怎麼用電鍋蒸出口罩復活，這個邏輯應該是，如果口罩還夠用，幹嘛要這麼麻煩用電鍋蒸出不能吃的口罩，未料，今天蔡英文總統重大宣布，台灣要送出1000萬，沒錯，1000個口罩給國際。一時間，台灣躍升口罩大國，進行口罩外交。

王鴻薇表示，看到歐美很多醫護人員在防疫第一線沒有口罩真的很揪心，人道救援不是不可以。但是，接連兩天唐鳳和蔡英文的影片讓人很錯亂，到底台灣是不是口罩大國，口罩真的足夠到可以大筆贈送？交通部宣布今天起搭乘大眾運輸必須戴口罩，地方沒有立刻跟進，其理由就是擔心口罩不夠，所以台灣到底口罩夠不夠？

王鴻薇說，連續兩波她都用網路登記買到口罩，省去了排隊之苦。但是很多阿公阿媽仍然在排隊，很多上班族仍在省吃儉用一個口罩連用二，三天。政府全面徵收口罩，目的在防疫，現在突然增加一項任務，做外交。

另外，口罩政策一再雙標，先是行政院發言人和疾管中心告訴你身體健康不必戴口罩，一下子又悄悄把影片撤下，一下子又強制大眾運輸要戴口罩，一下子要電鍋要蒸口罩復活，一下子又告訴你口罩多到可以外送。真是搞得人好亂呀。

蔡總統宣布捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家醫療人員，但台北市議員王鴻薇在臉書質疑，口罩都夠用了嗎？政府徵收口罩？為防疫還是為外交？圖／取自王鴻薇臉書
蔡總統宣布捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家醫療人員，但台北市議員王鴻薇在臉書質疑，口罩都夠用了嗎？政府徵收口罩？為防疫還是為外交？圖／取自王鴻薇臉書

口罩 王鴻薇 唐鳳

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