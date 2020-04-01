蔡政府啟動第二階階段紓困 蔡英文：1兆500億元護台灣

新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統今也表示將啟動第二階段紓困，目前正由行政院做最後的整理，合計第一階段和第二階段紓困，共有1兆500億元的規模，其中1500億元，將請立法院修改上一次的特別預算法案做追加。

蔡英文總統今偕同行政院長蘇貞昌，及相關部會首長，針對新冠肺炎疫情發表「敞廳談話」。蘇貞昌昨於立法院提及，政府為擴大因應疫情，除了之前已通過的600億元特別預算外，未來紓困總額將達到1兆元的金額。蔡總統今天則進一步表示，第一階段和第二階段紓困，共計將有1兆500億元。

她指出，第一階段紓困是因應先前的疫情嚴重程度，如今疫情已擴散到全球，政府隨時都在看企業、人民生活的需求，持續評估政府在哪些地方可以提供協助，希望達到雨露均霑目標，讓大眾及企業都能獲得政府幫助。

蔡英文表示，第一階段紓困，有特別預算是600億元，及400億元既有預算做支援，另外還有基金，例如：就業安定基金等，本身就能提供一定的協助，約有1千億元的規模。除此之外，政府也提供將近3500億元的資金，做貸款上面的協助；對於一般民眾的貸款，在利息、或本金的償還，也給予往後移的空間。

面對疫情，蔡英文說，下一個階段必須要超前準備，政府已經啟動第二階段紓困的方案，現由行政院在做最後的整理，預估兩個階段的紓困規模，一共會達到1兆500億元，堪稱「1兆500億元護台灣的行動」。而在第二階段紓困的特別預算上，大概會有1500億元的規模，會請立法院來修改上一次特別預算的法案做追加。