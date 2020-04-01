快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

蔡政府啟動第二階階段紓困 蔡英文：1兆500億元護台灣

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統今也表示將啟動第二階段紓困，目前正由行政院做最後的整理，合計第一階段和第二階段紓困，共有1兆500億元的規模，其中1500億元，將請立法院修改上一次的特別預算法案做追加。

蔡英文總統今偕同行政院長蘇貞昌，及相關部會首長，針對新冠肺炎疫情發表「敞廳談話」。蘇貞昌昨於立法院提及，政府為擴大因應疫情，除了之前已通過的600億元特別預算外，未來紓困總額將達到1兆元的金額。蔡總統今天則進一步表示，第一階段和第二階段紓困，共計將有1兆500億元。

她指出，第一階段紓困是因應先前的疫情嚴重程度，如今疫情已擴散到全球，政府隨時都在看企業、人民生活的需求，持續評估政府在哪些地方可以提供協助，希望達到雨露均霑目標，讓大眾及企業都能獲得政府幫助。

蔡英文表示，第一階段紓困，有特別預算是600億元，及400億元既有預算做支援，另外還有基金，例如：就業安定基金等，本身就能提供一定的協助，約有1千億元的規模。除此之外，政府也提供將近3500億元的資金，做貸款上面的協助；對於一般民眾的貸款，在利息、或本金的償還，也給予往後移的空間。

面對疫情，蔡英文說，下一個階段必須要超前準備，政府已經啟動第二階段紓困的方案，現由行政院在做最後的整理，預估兩個階段的紓困規模，一共會達到1兆500億元，堪稱「1兆500億元護台灣的行動」。而在第二階段紓困的特別預算上，大概會有1500億元的規模，會請立法院來修改上一次特別預算的法案做追加。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

紓困加碼！特別預算追加 一夜再多500億

頒褒揚令給郝柏村？ 蔡英文：理所當然的

蔡英文：Taiwan is helping 捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家

陳菊接監察院？蔡英文：無須臆測 有確認會向社會報告

相關新聞

加碼紓困規模 蔡總統：1兆500億護台灣行動

因應新冠肺炎疫情，政府加碼紓困規模。總統蔡英文今天表示，預估兩階段的紓困規模可達到新台幣1兆500億元，這是一個1兆50...

紓困預算加碼至1兆 財長：還有1.8兆舉債空間

因應新冠肺炎疫情全球蔓延，行政院宣布將擴大紓困規模，預計將提高到1兆元。財政部長蘇建榮今天在立院財委會備詢時表示，目前情...

紓困加碼！特別預算追加 一夜再多500億

蔡英文總統今宣布我國紓困規模達1兆500億元，其中7000億元是融資貸款，3500億元則為央行、公營銀行等貸款額度。行政...

無薪假人數八年新高！3月暴增至7,916人 北市最多

勞動部宣布，今（1）日起無薪假公布將由每月兩次縮短為每周一次，並且首次新增無薪假細部產業及縣市分布。最新數據顯示，新冠肺...

即日起交通部補助計程車油料 每輛每月2000元

因應計程車業界受新冠肺炎影響發生營運困難，為協助減輕計程車營運成本，交通部自今年4月起至9月期間，補貼計程車每輛每月20...

鄭麗君：戲院停業與否 依疫情中心指引

新冠肺炎疫情影響，電影票房重挫，國民黨立委林奕華今天質詢時表示，有戲院業者希望政府下令影城短期停業。文化部長鄭麗君說，戲...

蔡政府啟動第二階階段紓困 蔡英文：1兆500億元護台灣

新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統今也表示將啟動第二階段紓困，目前正由行政院做最後的整理，合計第一階段和第二階段紓困，共有...

立委期許加碼30億 鄭麗君：4月中提2.0版藝文紓困方案

文化部3月中旬展開第一波藝文紓困申請，截至昨天中午為止，共計藝文事業358件、自然人310件提出紓困申請。文化部長鄭麗君...

新冠疫情延燒！無薪假暴增至308家企業、7,916名勞工

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至今年3月31日止，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減...

運彩營業額最少掉5成 每月補助萬元

新冠肺炎擴散全球，國內外只剩零星運動賽事，全台約一千六百家運動彩券經銷商沒有標的下注，營業額最少掉五成，甚至有店家掛零。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會與五大彩券團體向中央提出紓困需求，體育署同意以三個月為一期，每月補助一萬元人事或租金補貼。

行動支付酷碰券 每人每月可折千元

經濟部長沈榮津昨在立法院表示，最新規畫的「酷碰券」預計四月底上路，今天將赴行政院報告。昨天下午，政委龔明鑫與經濟部中企處召開會前會，基本定調「以行動支付為主」、「每人每月限額回饋」，打七五折、每人每月優惠上限一千元，主要目的是銜接振興抵用券，政院拍板後計畫將先執行三個月。

朝野籲盤點紓困細項 一步到位

行政院長蘇貞昌昨天宣布我國紓困振興規模將達一兆元，主要是比照美國，納入中央銀行、郵政儲金、公營銀行等融資貸款額度；原本移緩濟急部分則加碼千億元，並因應疫情衝擊，預計修法追加特別預算一千億元。

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

張忠謀：新冠疫情像戰爭 衝擊全球經濟、改變生活方式

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：疫情改變生活方式

張忠謀：新冠肺炎像戰爭 改變全球中產階級以上的生活

6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。