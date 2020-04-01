社交距離做得到？ 柯文哲嗆媒體：要讀書

防範新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出社交距離指引，台北市長柯文哲今天赴民眾黨立院黨團舉行黨務協調會議，會前接受媒體堵訪，針對媒體提問「社交距離政策是否能做得到？」柯文哲則要發問媒體「要讀書」。

柯文哲說，陳時中的意思是戶外社交距離1公尺、戶外1.5公尺，做不到要戴口罩，這樣才對，話要講完整。對於指揮中心的社交距離指引是否要更明確？否則恐造成恐慌？柯文哲仍回應「要讀書」。

另外，對於國內還有口罩限購政策，此時蔡政府將捐1千萬片口罩到國外，柯文哲沒有回應。