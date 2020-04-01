蔡英文：防疫要升級 國家隊轉國際盃

「台灣要打國際盃，跟各國區域聯防，全面抗疫！」總統蔡英文1日發表談話表示，雖然台灣疫情已獲得相對控制，但隨著國際疫情越來越嚴重，台灣也不能置身事外，她宣布將捐贈1千萬片口罩給美國、歐盟與邦交國，並呼籲WHO正視台灣的聲音，讓台灣加入國際公衛體系，「Taiwan is helping！」

國家隊轉為國際盃

「國際疫情如果不能得到有效的控制，整體的疫情就永遠不會結束，臺灣也依然身處險境。」蔡總統說，疫情是全球性的，每一個國家的疫情都會相互影響。光是把國內防疫做好，無法阻擋疫情蔓延。國際社會必須集結力量、共同克服挑戰。

她也提到，前一個階段，我們組好了「國家隊」；在這個階段，我們要打「國際盃」，跟其他的國家一同做「區域聯防、全面抗疫」。她說，不論是快篩、疫苗或者是藥品的研發，還有防疫物資的超前部署，都有非常多的國家，積極想和臺灣進行合作。

蔡英文也一段用英文表達台灣想參與國際防疫的聲明，提到國際第一線醫護人員的辛苦，台灣作為全球公民也要盡義務，給與這些醫療人員全面支持，並與各國分享防疫經驗、口罩與物資，共同對抗疫情。值得注意的是，她在英文版的聲明中提及新冠肺炎是用「COVID-19」 ，而非武漢病毒或是美國常用的中國病毒。

捐1千萬口罩

蔡英文宣布將會捐贈1千萬枚口罩給美國、澳洲、歐盟以及有需要的邦交國，國內中研院也已經開始跟美國、歐盟、捷克進行快篩試劑與藥物的視訊交流合作。另外，蔡英文也已經請國內製造奎寧的廠商提高產量，並確保國內用量後可出口援外。

蔡英文也說，台灣會分享國內如何利用大數據進行疫調給國際社會，並以視訊方式提供我國防疫經驗給需要的國家參考。口罩將會優先給各國的第一線醫療人員，以面對「Covid-19」蔓延的風險，「在國內防疫行有餘力的時候，也要讓國際看到台灣不只是can help，Taiwan is helping！」

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