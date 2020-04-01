陳時中：防疫戒慎恐懼 清明連假注意社交距離

清明連假將近，為防疫情擴大，蔡英文總統今偕同行政院長蘇貞昌，以及相關部會首長舉行敞廳談話。衛福部長陳時中呼籲，防疫仍要戒慎恐懼，現在雖然仍屬「零星社區感染」，不過強調「社交距離」很重要。

陳時中表示，回想起過去SARS，對台灣造成很大的影響，但規模相較於新冠肺炎較小，新冠肺炎全球確診已達85萬人，是SARS的百倍。台灣現階段針對疫情是守住了，但在全球大流行的情況下，沒有戒慎恐懼，就可能會失敗。

陳時中指出，目前國內感染，僅剩3、4個案子，潛伏期尚未結束，情況仍屬零星的社區傳染，但為了超前部署，他強調，社交距離很重要，盼民眾保持「室外1公尺、室內1.5公尺」的距離，若無法保持距離，就請戴口罩。在學校的部分，他也呼籲要開窗通風，保持距離，而同學互相認識，不屬於特定人；而在開會的時候，也希望盡量保持這個距離，量體溫，做基本的健康報告，不見得一定要戴口罩。

面對清明連假，陳時中說，他知道大家悶了很久，但出外放鬆還是要注意社交距離的位置；高鐵也宣布進場要量體溫。很多防疫的規定對大家造成不便，但相信國民的水準，在政府宣布之後，大家知道把自己顧好就是把社會顧好，每個人都是防疫重要的螺絲釘。

經濟部長沈榮津也表示，經濟部在清明連假將確保民生物資的穩定供應，並依照總統和行政院長的指示，要持續確認主要民生物資的供需跟價格，目前相關物資，包括衛生紙、泡麵、罐頭等，都供應穩定無虞，另外，麵粉有6個月的使用存量，沙拉油有4.5個月的使用存量。

在防疫物資方面，沈榮津表示，會持續生產，滿足醫療前線的需求。口罩日產量已突破1300萬片，清明連假也已協調廠商輪班，維持產能，未來則以日產量1500萬片為目標，同時穩價穩量。在防護衣、隔離衣方面，會配合防疫需求，希望提升到法定安全存量的2倍。