快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中：防疫戒慎恐懼 清明連假注意社交距離

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

清明連假將近，為防疫情擴大，蔡英文總統今偕同行政院長蘇貞昌，以及相關部會首長舉行敞廳談話。衛福部長陳時中呼籲，防疫仍要戒慎恐懼，現在雖然仍屬「零星社區感染」，不過強調「社交距離」很重要。

陳時中表示，回想起過去SARS，對台灣造成很大的影響，但規模相較於新冠肺炎較小，新冠肺炎全球確診已達85萬人，是SARS的百倍。台灣現階段針對疫情是守住了，但在全球大流行的情況下，沒有戒慎恐懼，就可能會失敗。

陳時中指出，目前國內感染，僅剩3、4個案子，潛伏期尚未結束，情況仍屬零星的社區傳染，但為了超前部署，他強調，社交距離很重要，盼民眾保持「室外1公尺、室內1.5公尺」的距離，若無法保持距離，就請戴口罩。在學校的部分，他也呼籲要開窗通風，保持距離，而同學互相認識，不屬於特定人；而在開會的時候，也希望盡量保持這個距離，量體溫，做基本的健康報告，不見得一定要戴口罩。

面對清明連假，陳時中說，他知道大家悶了很久，但出外放鬆還是要注意社交距離的位置；高鐵也宣布進場要量體溫。很多防疫的規定對大家造成不便，但相信國民的水準，在政府宣布之後，大家知道把自己顧好就是把社會顧好，每個人都是防疫重要的螺絲釘。

經濟部長沈榮津也表示，經濟部在清明連假將確保民生物資的穩定供應，並依照總統和行政院長的指示，要持續確認主要民生物資的供需跟價格，目前相關物資，包括衛生紙、泡麵、罐頭等，都供應穩定無虞，另外，麵粉有6個月的使用存量，沙拉油有4.5個月的使用存量。

在防疫物資方面，沈榮津表示，會持續生產，滿足醫療前線的需求。口罩日產量已突破1300萬片，清明連假也已協調廠商輪班，維持產能，未來則以日產量1500萬片為目標，同時穩價穩量。在防護衣、隔離衣方面，會配合防疫需求，希望提升到法定安全存量的2倍。

社交距離 連假 陳時中

延伸閱讀

直播／社交指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交距離

陳時中稱讚的女記者　PTT鄉民看到照片都暴動了！

經濟成長率下修 主計長估靠紓困保2

聯合報黑白集／檢疫所不是感化院

相關新聞

1000萬片口罩捐給誰？ 外交部：美國、歐洲和邦交國

蔡英文總統今天宣布將捐給疫情嚴重的國家醫護人員1000萬片口罩；外交部今天表示，受贈國家包括美國、歐洲國家和邦交國，未來...

獨／最新規定！公務員婚假 可於疫情結束後一年內請完

新冠肺炎延燒，一名員警向本報反映，今年3月才剛結婚，但隨著公務員出國禁令，出國的蜜月旅行也因此暫緩，很擔憂無法在期限內請...

蔡英文：Taiwan is helping 捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家

新冠肺炎疫情全球大流行，蔡英文總統今舉行「敞廳談話」，指出將資源無虞之下，在口罩、藥物和技術上與國際合作，針對疫情嚴重國...

漫畫博物館預算未到位 鄭麗君：台中市府須達三大要求

設址台中的國家漫畫博物館即將破土動工，文化部承諾挹注的4億工程預算卻未到位。立委楊瓊瓔今於立法院教委會質詢文化部長鄭麗君...

蔡英文：防疫要升級 國家隊轉國際盃

「台灣要打國際盃，跟各國區域聯防，全面抗疫！」總統蔡英文1日發表談話表示，雖然台灣疫情已獲得相對控制，但隨著國際疫情越來越嚴重，台灣也不能置身事外，她宣布將捐贈1千萬片口罩給美國、歐盟與邦交國，並呼籲

回應陳玉珍 蔡英文：中華民國台灣是共識

「中華民國台灣是人民最大共識！」針對國民黨立委陳玉珍說台灣不是國家，行政院長蘇貞昌回嗆她不適合擔任國會議員的言論。總統蔡英文1日受訪時回應，蘇貞昌的回答反應了許多人的心聲，她希望台灣團結的氛圍可以持續

被指提修護照封面合理？ 國民黨：民進黨自己去改

時代力量倡議將護照上的英文國名REPUBLIC OF CHINA改為TAIWAN，民進黨團卻說國民黨團提案修改較有正當性...

蔡英文宣布捐1000萬片口罩 王鴻薇：為防疫？為外交？

蔡總統宣布捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家醫療人員，但台北市議員王鴻薇在臉書指出，口罩都夠用了嗎？政府徵收口罩？為防疫還...

減少近距接觸 內政部下周起擴大彈性上下班

因應新冠肺炎疫情變化，內政部自下周一起，將擴大彈性上下班時間，原本1小時的彈性時間，調整為2小時，以利人員通勤分流，避開...

打國際盃是否包括中國 蔡總統：有能力都會幫忙

總統蔡英文今天說，台灣防疫要打國際盃，願意在口罩、藥物、技術3項目對國際提供協助，包括捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國...

陳時中：防疫戒慎恐懼 清明連假注意社交距離

清明連假將近，為防疫情擴大，蔡英文總統今偕同行政院長蘇貞昌，以及相關部會首長舉行敞廳談話。衛福部長陳時中呼籲，防疫仍要戒...

觀光局主秘記過降職 國民黨團：前線抗命罰再重都適當

觀光局林姓主秘因涉公器私用，要部屬接待返國兒子，導致接待者與接待者親屬都確診感染新冠肺炎，該主秘遭記過降職。國民黨團上午...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破85萬！死亡數美超中 川普想再撒錢救美國經濟

台灣確診數破300！新案例「4成共同點」 讓網友氣炸

獨╱觀光局主秘、主任全撇清！ 染疫職員友人戳破謊言

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

台師大學生確診新冠肺炎 陳時中證實男大生近期沒出國

再二位數攀升！我今16人確診新冠肺炎 14例境外2例本土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。