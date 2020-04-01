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觀光局主秘記過降職 國民黨團：前線抗命罰再重都適當

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

觀光局林姓主秘因涉公器私用，要部屬接待返國兒子，導致接待者與接待者親屬都確診感染新冠肺炎，該主秘遭記過降職。國民黨團上午表示，防疫視同作戰，交通部對該主秘再重的處罰都適當，也呼籲取消相關人士居家檢疫津貼。

黨團總召林為洲表示，發疫視同作戰，該林姓主秘兒子，下飛機後依規定應立即居家檢疫，結果還在機場喝咖啡走來走去，還要其他官員去接待，該檢疫隔離沒有檢疫隔離，這不就是抗命、違命，邊境就是前線，再重的處罰都適當。

林為洲說，一個尋常百姓若居家檢疫期間外出，輕者罰20萬，有的人甚至被一罰就罰了100萬，林姓主秘兒子造成的漏洞比居家簡易者去便利商店買東西還嚴重，甚至造成疫情蔓延，該林姓主秘還來立院開會，處分在重都不為過。

黨團書記長蔣萬安也說，林姓主秘要下屬接待兒子，從下機到喝咖啡半小時，還至少接觸3人，這已是防疫漏洞，若不懲處對其他遵守規定居家檢疫者不公平。

蔣萬安更主張，接待林姓主秘兒子地旅服中心員工與員工兒子已經確診新冠肺炎，其他相關人事，包含旅服中心主任、林姓主秘等接觸者，應比照日前因遭隔離時不當發言引發爭議的英澳情侶，取消防疫津貼。

居家檢疫 新冠肺炎 林為洲

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