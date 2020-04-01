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520後的動向？ 陳吉仲：現在還沒有想這麼多
520在即，行政院的人事布局蠢動，農委會主委陳吉仲從中興大學借調到520到期，未來動向引起關注，他今天表示，還沒有想這麼多。
立法院經濟委員會今天繼續審查農業保險法，媒體詢問陳吉仲520後的動向，陳吉仲表示，他的工作是要去執行農業四個項目，農民退休制度、農民健康保險、農業保險、農業職業災害保險，520後的事情，現在還沒有在思考中。
春節前，陳吉仲與媒體餐敘時曾表示，他本人從中興大學借調到今年5月20日到期；當時他表示，如果有機會，他想到USAID國際美援計畫組織看看，去做其他國家的農業基礎工程規劃執行。
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