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社交距離指引將出爐 指揮中心14:00舉行記者會
新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今天下午2時舉行。
中央流行疫情指揮中心表示，為因應新冠肺炎疫情，今天記者會於下午2時召開，說明疫情及防疫作為等事宜，與會單位包含疫情監測組、社區防疫組、醫療應變組，並提供直播。
記者會內容為何？由於衛福部長、疫情中心指揮官陳時中上午在總統府記者會中，提及社交距離部分內容，並籲民眾連假保持社交距離，預計應與「社交距離」指引、個案新增與疫調等有關，待指揮中心下午說明。
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