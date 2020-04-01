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獨／最新規定！公務員婚假可於疫情結束後一年內請完

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
根據行政院人事總處的最新規定，公務員獲機關同意，可在疫情結束後的一年內請完婚假。記者李承穎／翻攝
根據行政院人事總處的最新規定，公務員獲機關同意，可在疫情結束後的一年內請完婚假。記者李承穎／翻攝

新冠肺炎延燒，一名員警向本報反映，今年3月才剛結婚，但隨著公務員出國禁令，出國的蜜月旅行也因此暫緩，很擔憂無法在期限內請完假，行政院人事總處指出，根據銓敘部今天的最新規定，公務員獲機關同意，可在疫情結束後的一年內請完婚假。

行政院人事總處指出，原本規定在防疫期間，機關因防疫需要致無法於期限內核給同仁婚假、喪假，同仁如確有延後請假需要，機關得審酌延長於 1 年內核假。

但許多公務員反映不知疫情何時結束，銓敘部今天又更新規定指出，婚假部分，同仁如因國際疫情嚴峻，無法於法定延長期限內請完婚假，得經機關同意後，疫情結束後一年內請畢。

喪假部分，機關因防疫需要致無法於百日內核假，同仁確有延後請喪假的需求，機關得審酌同人相關親屬死亡日起1年期限內核給喪假，婚假和喪假的延期規定適用對象是公務人員、聘庫人員、工友和臨時人員。

員警指出，最新的規定讓他和妻子都放下心中大石，畢竟現在疫情延燒，若照原本的規定，疫情根本不知何時可結束，最新規定有很大的緩衝空間。

新冠肺炎疫情延燒，多數縣市政府都禁止公務員出國。示意圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情延燒，多數縣市政府都禁止公務員出國。示意圖／本報資料照片

疫情 公務員 行政院

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