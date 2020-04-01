蔡英文：Taiwan is helping 捐1000萬片口罩給疫情嚴重國家

新冠肺炎疫情全球大流行，蔡英文總統今舉行「敞廳談話」，指出將資源無虞之下，在口罩、藥物和技術上與國際合作，針對疫情嚴重國家優先提供人道協助，並表示將捐贈1千萬片口罩。衛福部長陳時中也表示，台灣防疫現在守住了，但在全球大流行之下，沒有戒慎恐懼，就可能會失敗。

蔡英文總統今偕行政院長蘇貞昌、陳時中、經濟部長沈榮津、外交部長吳釗燮於總統府舉行敞廳談話。她表示，國際疫情若不能得到有效控制，整體疫情就不會結束，並認為每一個國家的疫情都會相互影響，台灣也要從國家隊，轉打國際盃。她指出，不論是快篩疫苗等，都有國家想和台灣合作，包括捷克希望與台灣分享研究成果，澳洲則希望與台灣做防疫物資交換等。

她表示，台灣會積極加強防疫合作，基於人道考量，不能對國際疫情袖手旁觀，願意在口罩、藥物和技術上提供協助。

在口罩方面，蔡英文總統表示，台灣已從過去的口罩進口國，成為世界上第二大口罩生產國，口罩日產量不斷向上突破，已達到日產量1300萬片，並持續提升中，將以口罩日產量1500萬片為目標。蔡總統表示，將捐贈1千萬片口罩給美國、歐洲等疫情重災區。

在藥物資源方面，蔡總統表示，部分國家的臨床研究，發現奎寧有助於輕症患者的治療，也已經請廠商提高奎寧的產量；在技術部分，蔡總統說，目前台灣運用大數據的系統，可供其他國家參考，追蹤確診病例，防止疫情的擴散，也會分享我國防疫經驗給需要的國家。

蔡總統強調，要凸顯台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員，也願意發揮關鍵影響力，指出不只是「Taiwan can help」，而是「Taiwan is helping」。吳釗燮也再次呼籲，希望世界衛生組織能夠將台灣納入完整的機制與活動。