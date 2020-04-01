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陳菊接監察院？蔡英文：無須臆測 有確認會向社會報告
下個月蔡英文總統就將邁入第二任任期，有媒體報導指出，總統府秘書長陳菊將接任監察院院長，駐日代表謝長廷一度也希望爭取此職位，加上內政部長徐國勇事件，內閣人事備受關注。蔡英文今則敞廳談話時表示，對於人事傳聞，這個階段不用去臆測跟解讀，有確定人事都會向社會大眾報告。
蔡英文說，現在最需要做的事情，就是全心全意投入防疫工作，保護國人健康跟安全。
蔡英文今天與行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人在敞廳展開談話，基於國際疫情若不結束，台灣就依然身處險境的原則來看，宣布台灣現階段要打國際盃，基於人道考量，將積極加強跟各國的防疫合作，預計捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，也會提高奎寧產量，對有需要國家給予支持，也會分享我國的電子檢疫系統。
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