挺蘇貞昌 蔡英文：中華民國台灣是台灣人民最大的共識

台灣是否是個國家近日引發爭論，蔡英文總統今在敞廳談話時表示，中華民國台灣是台灣人民最大的共識，將持續凝聚共識，讓這個國家更團結。

國民黨立委陳玉珍日前指出「中華民國是包括台澎金馬，中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌則批評其沒資格當國會議員，兩方言論引發朝野互批。

蔡英文今則表示，蘇院長在立法院的說法反映了很多台灣人的想法，事實上，在過去一段時間，大家共同努力團結也更加凝聚共同體的感覺，所以希望團結氛圍可以持續下去。

蔡英文說，中華民國台灣是台灣人民最大的共識，將持續凝聚共識，讓這個國家更團結。