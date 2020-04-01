聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺蘇貞昌 蔡英文：中華民國台灣是台灣人民最大的共識
台灣是否是個國家近日引發爭論，蔡英文總統今在敞廳談話時表示，中華民國台灣是台灣人民最大的共識，將持續凝聚共識，讓這個國家更團結。
國民黨立委陳玉珍日前指出「中華民國是包括台澎金馬，中華民國是一個國家，但台灣不是」，行政院長蘇貞昌則批評其沒資格當國會議員，兩方言論引發朝野互批。
蔡英文今則表示，蘇院長在立法院的說法反映了很多台灣人的想法，事實上，在過去一段時間，大家共同努力團結也更加凝聚共同體的感覺，所以希望團結氛圍可以持續下去。
蔡英文說，中華民國台灣是台灣人民最大的共識，將持續凝聚共識，讓這個國家更團結。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言