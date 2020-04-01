陳玉珍挨嗆不適任 國民黨團：蘇貞昌跟徐國勇一樣來亂

國民黨立委陳玉珍一席「台灣不是國家，中華民國才是」發言，昨天遭行政院長蘇貞昌嗆稱「那她就沒資格當國會議員」，引爆國名認同爭議。國民黨團上午呼籲，中華民國總統蔡英文應說句話，要不讓蘇下台，要不就推動修憲更改國名。

國民黨團總召林為洲表示，國會議員是民眾用選票選出來，只有人民說她和不合格，而且每四年都要接受民意檢驗，行政院長批評監督他的國會議員不適任的說法不洽當；我國正式國名叫中華民國，不是台灣，蘇貞昌應道歉，甚至下台。

黨團書記長蔣萬安則質疑，肺炎防疫期間，希望政府多用心疫情對台灣經濟所造成的衝擊，基層都在反映紓困方案很多看得到也吃不到，蘇貞昌卻操弄政治紛爭，舞弄統獨意識，侮辱國會議員，蘇究竟是哪一國的行政院長？

陳玉珍表示，我國行政權與立法權分離，行政院長沒資格批評立委適任與否，蘇貞昌的發言是行政權對立法權的不尊重，忘了自己是中華民國行政院長，中華民國總統蔡英文應出來說句話，要不讓蘇下台，要不就推動修憲更改國名。

陳玉珍上午也拿出身分證表示，自己是中華民國福建省金門縣立法委員，蘇貞昌對她的批評是把金門當孤兒，因為金門是中華民國的一部分，不是台灣島的一部份，防疫期間蘇還要挑起統獨戰火其心可議。

立委洪孟楷與鄭正鈐則揶揄，肺炎防疫當前，蘇貞昌才斥責內政部長徐國勇鬥警政署長是在亂，現在自己卻在操弄統獨，批評區域立委不適任，難道是要圍魏救趙，轉移內政部政爭焦點？立委李德維則批，蘇在立院批評立委是侵門踏戶。

黨團副書記長林奕華表示，立委是選民一票票選出，蘇貞昌有什麼資格說哪一個不適任，行政院有什麼資格對立委指指點點，根本是「台獨狼又來了」，質疑蘇在防疫期間這樣的說法不是跟徐國勇一樣來亂嗎？