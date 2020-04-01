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天災、毒害、疫病等農業保險保不保？ 立法院討論多

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

「農業保險法」草案今天在立法院經濟委員會進行逐條審查，農業保險的精神，在於填補天然災害或其他事故所造成的農業損失的保險，多名立委對於農業保險的範圍認定有多項不同意見。

農業保險法的重點內涵，包括擴大保障範圍，建置雙軌保險人運作機制，得成立農業保險基金管理危險分散機制，補助保險費並調整現金救助，鼓勵保險人投入等。今天若立法院經濟委員會逐條審查通過後，能讓農業保險有法可依，若農作物須有強制納保，執行也才有法源與財源；至於有些農業保險品項，保險公司不承保，這類政策保險，可直接由地方農漁會協助承保，如現行試辦的香蕉收入保險。

農業保險法草案除了行政院版本以外，各黨立委還提出五種版本，今天在立法院多所討論。對於理賠的「天然災害」認定，立委有不同意見，因除了類似颱風、焚風、龍捲風等天然災害外，還有其他不可抗力事故，是否也能納入理賠範圍？

立委陳亭妃表示，比如農田在工廠旁，六輕大火、造成落塵，對農田造成的損失不可計數，等到公部門調查完，訴訟時間冗長，認為應該有其他機制，協助農民因為周邊的汙染造成損失。

農委會主委陳吉仲表示，依照經濟學的看法，汙染者就要付費、受害者就應該獲得賠償，農委會每年出1000多萬做各種地方農漁民的調查，有科學資料，才能協助農民求償，他認為應該要用其他的方式，否則農業保險會訂不完，若是長期性的、每天都在汙染的，就應該直接向汙染源求償，農業保險只針對未來不確定性的，才需要買保險，若確定百分百受損的也納入，這樣保險公司會全倒，也沒有任何公司願意承保。

多名立委也提出疑問，疫病、蟲害，毒害是否也能納入？又該如何認定？比如新冠肺炎疫情延燒，導致漁獲無法售出造成農民損害，是否也能在保障的範圍內？

立委陳超明表示，農業保險條文中所提出的「生產波動、價格波動」必須要寫清楚，他舉例，假設高麗菜去年耕種500公頃，因此價格很好；但是大家拚命種，今年種了1000公頃，量多價跌，這應該歸咎誰？他說，法案中的生產波動、價格波動理賠，必須要定義很清楚。

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