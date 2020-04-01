立委期許加碼30億 鄭麗君：4月中提2.0版藝文紓困方案

文化部3月中旬展開第一波藝文紓困申請，截至昨天中午為止，共計藝文事業358件、自然人310件提出紓困申請。文化部長鄭麗君今天在立院表示，考量15億的藝文紓困振興預算不夠，4月中旬將會提出2.0版的藝文紓困方案。

立法院教委會今天審查文化部主管預算解凍案與無線電視事業公股處理條例部分條文修正草案，但立委的質詢焦點仍集中於藝文紓困。立委黃國書質詢時表示，全台登記的藝文團體超過6000個，迄今只有只有358家藝文事業提出申請，第一波紓困方案截止日期只剩十天，擔心文化部「無法掌握紓困需求」。

黃國書質疑，申請紓困案不多是因為計畫書難寫?宣傳不夠? 希望文化部透過地方政府協助邀集地方團體，指導他們申請。

鄭麗君回應，4月10日截止第一波藝文紓困申請，依據經驗，通常截止前申請案會大量增加，因為大家目前還想多了解申請內容。她表示，文化部已大幅度簡化紓困申請程序與表格填寫，目前收到的紓困申請諮詢數量相當多，相信最後申請的數量會非常多。

立委吳思瑤指出，德國藝文紓困預算是台幣1.6兆，以文化紓困在行政院第一波600億紓困預算占1.33%的比率，在行政院剛提出的1000億紓困加碼預算中，文化部至少要守住13億。而她希望文化部能拿到3%，也就是在多爭取到30億紓困預算。鄭麗君表示，以她爭取文化預算的努力，「主計長都害怕看到我」。

吳思瑤表示，行政院將加碼的1000億紓困預算中，希望文化部能爭取到預算，讓藝文產業享有專屬的振興抵用券。鄭麗君表示，行政院會有新的整體思考，文化部也會爭取與提出建議。