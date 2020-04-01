即時短評／回顧陳明文300萬案 難以預料的政治風暴

民進黨立委陳明文遺失300萬案，嘉義地檢署最後處分不起訴，但「一卡皮箱」引發的政治風暴，不僅重挫陳明文形象，還讓法務部政務次長蔡碧仲捲入風波，在民進黨本屆立委選舉全面大勝下，未嘗過敗績的陳明文卻險勝過關，也與立院龍頭寶座失之交臂，恐怕讓從政40年的他始料未及。

回顧300萬案，陳明文去年9月搭高鐵從嘉義北上時，把裝有300萬現金的行李箱忘在車廂，隨後被高鐵人員尋回，此案曝光後輿論譁然，陳明文神隱兩天後，在民雄服務處開記者會，拿監視器畫面澄清錢是從家裡帶出來的，並再三強調是給兒子到菲律賓開珍奶店的經費。

不過外界仍質疑金錢來源，爭議沒有平息，前立委林國慶等人紛紛向檢方告發陳明文涉犯洗錢、貪汙等罪，又有媒體報導蔡碧仲在一場餐會上說「有很多人為了躲避通報而分次提存」，讓外界質疑蔡碧仲為陳明文護航，蔡事後澄清沒有受訪，但藍委費鴻泰在財政委員會與蔡碧仲互槓，讓雪球越滾越大。

當時距離大選約半年，與陳明文角逐嘉義縣山區立委席次的林國慶，不斷追打300萬事件，並以打破「明文規定」口號，讓陳的選戰打得辛苦，最後林國慶未能與國民黨員許能通整合，讓陳明文仍以7千票之差擊敗林國慶。但蔡英文總統在嘉義縣贏了近十萬票，陳贏得票數「不成比例」，也確實驚險。

300萬案引發的政治風暴為何如此之大？檢方的不起訴書可見端倪，檢察官雖然指金錢來源查無不法，但仍點出不合理處，例如300萬是陳妻廖素惠向陳的大姐借款，目的是支付將來裝潢工程款分次調借，為何陳會輕易挪用資金？再者陳明文父子均有金融帳戶，為何不用轉帳、匯款或無摺存款等較安全、便利方式，甘冒金錢保管不易攜帶鉅款搭乘高鐵？

陳能否挽回形象，維持「嘉義王」、「英系大將」的地位，這些不合理處仍須努力對外釋疑，陳身邊幕僚曾在選後坦言「要謙卑檢討」，距離下屆選舉還有4年，陳要設法找回選民信賴，才能擺脫「一卡皮箱」纏身的政治風暴。