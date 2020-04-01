走出台灣宿命，就是成為世界精品：一把鹽、一件精品、一條價值鍊

命格是先天條件，但台灣還有後天修為，修為就是在命格基礎上找到最佳定位，做最適選擇，創最佳未來。台灣的後天修為，有二個主要優勢，一是民主自由的軟實力，一是累積的經濟實力，但也有一個劣勢，就是內部分裂，無法團結。台灣的定位，就是要讓這兩個優勢的力量得以發揮。台獨的定位違背命格，當然命運多舛，而且不會成功。個人認為，台灣的命格既然離不開大陸，那就應該給自己三個定位：一把鹽、一件精品、一條價值鍊。

先談一把鹽。海水非常的鹹，但含鹽量只有千分之三十五，或百分之三強，換言之，只需要百分之三強的鹽就可以把淡水變成鹹水。大陸很大，就像一盆淡水，台灣就像一把鹽，量雖然少，卻可以把淡水變鹹。其實，只要到大陸去，尤其是台商多的城市，多多少少都可以看到台灣的影響。尤其現在是網路時代，資訊傳播速度非常的快，一點點的鹽就可以很快發揮力量。馬政府八年期間，大陸人士來台灣，身上或多或少都會沾上一點台灣鹽帶回大陸。

歷史上，不知有多少小國滅後，就了無痕跡，如西夏國，其原因就在於本身沒有鹽的力量。文化與生活方式的力量是不容我們低估的，台灣要對自己的文化與生活方式有信心，因為這是台灣的底氣之一。但這個優勢要發揮，就必須透過交流，不斷的擴大交流，深化交流，影響也會愈廣愈深，也就是說，要讓淡水接觸到鹽，否則淡水永遠只是淡水。

身在台灣，我們首先要自問：我們真正在乎的什麼？我們想保有的是什麼？

如果是想要建立自己的國家，那是違背命格，就要有以命交換的準備。但如果我們最在乎的是保有我們自己的制度以及生活方式，那就得思考，台獨這條路是否和我們的目標背道而馳。台灣要保有自己的制度以及生活方式，那就需要爭取更長的時間以及更多的機會，一把鹽的定位才是正確的選擇。以兩岸來說，如果能將統一的進程與大陸民主化的進程同步推進，不也是鹽的作用嗎！將自己定位為鹽，台灣就有很大的戰略空間，將自己定位為油，與水不相容，或將自己定位為一把槍、一門砲，反而讓自己身陷困境。

（本文出自《大崩潰：一次看懂美中台戰略三角》，馬紹章 著，未經同意禁止轉載。） 一把鹽的定位還不夠，台灣還需要將自己定位為一件精品。什麼精品？那就是生活方式、社會正義與政經制度，都讓人羨慕嚮往的境界，或者說，台灣要站在華人地區文明的最高點、最前沿。台灣融合了中華文化與歐美日文化，而且是華人世界真正落實民主的地方，但台灣離精品的境界還有一段距離。就以民主來說，這本來應該是台灣最值得傲人的成就，卻因為兩岸問題而被扭曲，甚至被民進黨用防衛機制的概念藉口關到鐵籠之中。

台灣的獨立機關，包括大法官會議、監察院、中選會、通訊傳播委員會等等，都變成了行政部門的應聲蟲。民主的看門狗，變成了政黨的看門狗，台灣的民主化走到這個地步，真是令人唏噓。台灣人可能看不清，民主的墮落恰好正是兩岸危機的一部分。

中國大陸遊客來台灣，都盛讚台灣保留了中華文化美好的一部分，老實說，這是日積月累之功，但民進黨的去中國化，等於是去掉自己的優勢，也難以感動大陸民眾。民進黨可以不喜歡共產黨，但不必遷怒於中華文化與大陸人民，爭取大陸民心對台灣的支持，才是台灣最根本的自保之道。中研院院士余英時二0一九年一一月二二日在一場演講中曾提及，台灣在基本實現民主和科學基本後，新的時代也要面對新的問題。

台灣的民主在形式上成器，但運作上還沒到十全十美，需要更多精神價值的支撐，就是人文修養，讓民主、科學深植人心，作為人們最重要的生活方式。 雖然余英時強調的是面對中共威脅時需要人文修養，但更重要的是，只有人文修養的提升才是台灣這一把鹽的鹹度指標。

台灣一旦成為中華精品，大陸人民心嚮往之，又怎麼捨得打破呢！

一把鹽和一件精品的定位還不夠，台灣還需要把自己抬得更高一點，將自己定位在世界經濟價值鍊中的關鍵點上。台灣不能只是中華精品，對世界來說，台灣還必須具有關鍵價值。台灣要得到國際的支持，不能靠金錢收買，也不能只賣弄民主，而是要讓世界認知到台灣在世界經濟中具有關鍵價值，所謂關鍵價值，就是難以取代的意思，它可以是地緣，可以是技術，可以是零組件。

台灣有很多隱形第一，也有不少關鍵零組件的廠商，大立光就是大家熟知的例子。除此之外，像台灣精密機械業者積極開拓航太維修領域，航空器維修產值自二 ○一四年以來連年成長，平均年增率達二位數，已經連續第五年創下歷史新高，深獲國際廠商青睞。再以小小的螺絲螺帽產品來說，我國業者近年朝向「高值化」發展，航太、汽車及醫療應用領域不僅在全球供應市場占有一席之地，也因此帶動單價與產值提升 。這樣的技術與廠商愈多，這個世界就愈需要台灣；這個世界愈需要台灣，中國大陸就會有更多的顧忌。

（本文出自《大崩潰：一次看懂美中台戰略三角》，馬紹章 著，未經同意禁止轉載。）