紓困金看得到拿不到 江啟臣籲中央防疫不能有政治考量

國民黨主席江啟臣今接連拜會新竹縣市議會及桃園市議會，他在臉書發文表示，座談會上許多人向他反映，新冠病毒重創國內經濟，中央政府雖然通過了紓困條例與預算編列，但是實際執行卻與地方縣市政府脫節，導致基層民眾反映「看得到卻拿不到」，讓整體的紓困效益大打折扣。江強調，防疫不能有政治考量，產業紓困應由第一線執行。

江啟臣表示，由於新冠肺炎疫情日趨嚴峻，也愈來愈多業者面臨經營困難，進而影響基層勞工的生計，中央應該通盤考量，聽取地方政府意見，授權地方政府因地制宜進行調整分配，中央政府與地方政府協力合作，才是完成紓困任務的最佳途徑，「病毒侵害不會分國籍，也不會分顏色」。

江啟臣說，防疫優先不能只是口號，紓困不應成為政治角力的戰場，強烈建議蔡政府放棄藍綠惡鬥的思維，以人民利益為優先考量，與地方政府合力協助產業紓困，地方與中央合作，建立真正的「防疫國家隊」，提高紓困的行政效能，才不負全民所託。