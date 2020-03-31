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佩琪50萬元花光光 柯文哲Line＠官方帳號悄熄燈號
台北市長柯文哲去年為了打選戰，獲得太太陳佩琪50萬元金援，再度重啟官方Line＠帳號，專門推播柯文哲各項訊息，不過官方Line＠帳號從去年5月啟用至今快一年，柯文哲今卻透過Line＠帳號，強調是「最後一則訊息」，並提到因為經費的關係，LINE＠帳號，要暫時跟大家說一聲再見。
對此，民眾黨團文宣部主任柯昱安證實，LINE最近改成以量計價，換算下來，一個月至少要花費六位數以上，考量預算的情況下，決定暫停。
至於是否會像總統蔡英文一樣，加入Telegram 的行列？柯昱安表示，目前暫時沒有這個計畫。
對於當初陳佩琪金援的50萬元，柯昱安說，早就已經花光，黨部這也有挹注一點。
柯文哲透過Line＠帳號表示，自己沒有朋友，但是有你們，謝謝你們在這段時間用LINE＠跟他當好朋友，你們傳給我的訊息都有看到，也都是鼓勵他或點醒他進步的動力，也真心的謝謝你們當他的好朋友，願意讓他和大家分享台北市政的點點滴滴。
不過柯文哲也說，很可惜的是，因為經費的關係，自己的LINE＠帳號，要暫時跟大家說一聲再見。但這不是結束，只是我們面對挑戰的開始，未來勢必會遇到更大的困難與挑戰。
柯文哲強調，仍然相信「心存善念，莫忘初衷」，只要我們堅持做對的事，善意不會孤獨，善良會有人助。我們仍然會繼續在 FaceBook、Instagram、YouTube等平台持續努力，讓大家看見台北的進步與我們認真的每一天。
柯文哲說，走得快，一個人走，但走得遠要一起走。今夜，在這邊跟大家說一聲再見，但天亮以後，我們會繼續工作。
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