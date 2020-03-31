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強化地方經營 國民黨不分區立委分6責任區經營地方
國民黨主席江啟臣當選後，宣示要加強地方經營，並表態要仿效過去黨中央將不分區立委進行任務與區域分配，加強對地方服務。江昨天中午也邀12位不分區立委，以大區塊認養方式完成分工，盼不分區立委分攤黨務資源不足責任。
經與會不分區立委確認，黨中央將全國認養區域分成六塊，雙北與桃園地區由不分區立委李貴敏、張育美認養，基隆市則由不分區立委曾銘宗、李德維兼營，宜蘭與花蓮則是不分區立委吳斯懷與葉毓蘭經營。
中台灣的台中、彰化、雲林區域，由不分區立委林文瑞、李德維、鄭麗文經營；大南台灣的台東、屏東、高雄、台南、嘉義、澎湖區域，為陳以信、曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎、溫玉霞、翁重鈞負責；溫玉霞還負責海外黨員經營。
新竹縣市、苗栗、南投、金門、馬祖等6縣市，則是因為國民黨都有現任區域立委，並未另外安排不分區認養。
與會人士表示，此次分工完成後，黨中央僅交付不分區立委未來要深耕地方議題，並分攤相關區域內婚喪喜慶活動，未來黨中央也要與地方黨部設聯合服務處，但未如過去要求蹲點準備參選2024立委。
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