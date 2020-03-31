政院擬增追加千億防疫特別預算 時力：務必先紓困救急

行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時表示，將加大受新冠肺炎衝擊的紓困力道，整體紓困規模可望上看1兆元。時代力量黨團總召邱顯智表示，支持蔡政府針對紓困要加大、加快的政策方向，並建議，現在就要將原用於振興的預算先挪用至紓困，以解決目前許多產業、勞工對面疫情衝擊的燃眉之急。

針對蘇貞昌在立院所言，行政院發言人Kolas Yotaka解釋，1兆將占我國GDP的5%，項目包含原特別預算600億元，總統指示的移緩濟急400億元，但移緩濟急部分再追加1000億元，以及央行、郵政儲金、公營銀行等融資貸款額度7千億元，共達9千億元，另外將依據預算法規定，辦理追加特別預算1000億元，近期內就將提出修法。

邱顯智表示，時力一直有在進行疫情對民間產業衝擊的第一手狀況掌握，近期收到許多產業反映，3月的衝擊比起2月更加嚴峻「紓困還沒度過，就已經掛點，要怎麼來振興」。邱顯智主張，政府用於振興的預算要先拿來用於紓困。

邱顯智指出，政院如果要增列1000億預算，黨團可以理解，但包括具體內容編列、相關產業類別所受影響範圍等，仍須要經過評估，這部分有待行政院提出具體規畫再來討論。