紓困規模上兆元 國民黨團：支持、錢要用在刀口上

行政院長蘇貞昌今天在立法院表示紓困規模將達到1兆元，國民黨立法院黨團總召林為洲說，疫情非常嚴峻，支持政府擴大紓困金額，建議可以用在支持地方政府的防疫人力上，還要補助受衝擊產業的企業員工。

林為洲說，新冠肺炎疫情嚴峻，現在除了防疫，景氣也受到很大影響，世界各國的紓困金額都遠大於我國的額度，國民黨會支持擴大金額。他建議，地方防疫的人力非常吃緊，未來1兆元的紓困應該包含讓地方政府有經費充實基層人力，而有的國家政府幫忙付員工部分薪水，我國政府也可以比照。

國民黨團書記長蔣萬安說，民眾希望最有效、直接的紓困，可以朝國外發現金的方式思考，讓民眾看得到、也吃得到，更重要的是在受疫情衝擊的情況下，要給民眾最基本的生活保障，參考國外直接發現金的方式，再搭配排富條款，這才是真正及時幫助民眾的方法。

首席副書記長林奕華說，好幾位國民黨立委之前就一直說600億元的規模太少，未來擴大到1兆元，要經過相關法律程序，也要確定估算到底如何使用，要用在真正需要的產業或勞工身上，不是光喊出一個金額，現在政府把疫情守得很好，但產業真的需要大力紓困，不然可能等不到振興，「很多產業都說自己在加護病房了，這時候真的不能再只靠打點滴了」。