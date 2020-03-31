40萬連署書送件！尹立談罷韓關鍵點：會推動到最後

二階段罷韓達標，高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，聯合新聞網今邀推動罷韓推手之一的高雄市前文化局長尹立及國民黨高雄市議員黃紹庭上直播節目談罷韓，尹立認為，疫情將影響投票意願，而罷免能否通過與投票率有很大關係；他也呼籲政黨不要介入罷韓。黃紹庭強調高雄在韓上任後，能見度提高、令人眼睛一亮，呼籲市民理性做出聰明決定。

尹立說，罷韓已提早整理約40萬份連署書送入市選委會審查，預計4月中二階審查結果會出爐，並於6月投票。他強調，韓常說罷韓團體在他上任2、3個月就提罷免，但他們6月才正式啟動罷韓，而韓6月舉行總統初選，「是他選總統在先，罷免在後」。

黃紹庭說，罷韓團體把韓選總統當成罷免的正當性，但市民應該要好好感受、思考韓市府市政到底做得好不好，民主社會應該理性，市民可以感受高雄這1年半有無不同，高雄能見度、觀光客是否有增加等。

黃紹庭說，韓國瑜當選市長到爆發新冠肺炎疫情之前，高雄觀光成長快速，且高雄農漁產品外銷數字也很可觀，還有路平、水溝清及推動滿天星計畫等，韓在高雄有沒有做事，大家理性評斷，不要因人廢言。

黃紹庭並指，韓國瑜拿近90萬票當選市長，對手陳其邁約75萬票，但罷免只要50多萬票就能通過，等於只要陳其邁的支持者有3分之2站出來就可以罷免，這樣若成為常態，以後會否造成選舉後接著罷免案進行？請市民好好思考。

尹立說，韓國瑜1月總統選舉時只拿60多萬票，很多民調也顯示，還很多市民支持要罷免他，且單一選舉不會有全國性大選這麼高的投票率，所以罷免50多萬票是高門檻。

尹立說，他也認同黃紹庭說的要理性，現在疫情優先，但疫情確實會影響投票意願，「罷免案過不過，真的跟投票率有很大關係」，不過現在版面雖都被疫情占滿，但罷韓民調沒有減弱。

對於韓團隊士氣如何？黃紹庭說，據他接觸，沒有士氣問題，韓市府比過去花更多金錢心力在清淤，也推雙語教學、滿天星出國計畫，愛情摩天輪也早有廠商提案，但用地卡在經濟部，希望能趕快通過，讓愛情摩天輪如願落腳。

尹立說，市民有沒有感受最重要，韓推動政策，但為何罷免數量仍高？民主政治重視責任、誠信，韓參加總統初選、議會審預算不到等，都讓人家質疑。

尹立說，韓這3個月的表現和疫情都可能影響罷免，但他們就是推動到最後，然後尊重市民決定。他並強調，檯面上的罷免推動人和團體，都非民進黨籍，呼籲民進黨主委等選舉，不要跟罷免扯上關係，「要改選、鬥爭是你家的事」，呼籲政黨不要把手伸入罷免。

對於國民黨是否有備案？黃紹庭說，不會有備案問題，2018年沒有韓登高一呼，他不認為國民黨會有15縣市長執政的勝利，若韓有政治危機，出手相助是必定的。他並指，韓在高雄得票從近90萬掉到60萬左右，代表市民不希望韓選總統，但不代表不希望韓繼續當市長。