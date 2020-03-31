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明天愚人節！蔡英文：可幽默 但別拿疫情開玩笑
明天是4月1日愚人節，蔡英文總統今在臉書呼籲，愚人節這天，忍不住的人可以發揮幽默，但切記不可以拿疫情開玩笑，以免觸法。
她提醒，傳染病防治法第63條：散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。防疫特別條例第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
她最後祝福大家，愚人節不只幽默，也都能健康又平安。
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