【重磅快評】利嘴蘇貞昌如何評論「官官相護」大陋習？

交通部觀光局派駐桃機旅客服務中心約聘雇員工確診新冠肺炎，感染源指向觀光局主秘之子，行政院長蘇貞昌今天大罵「不知道原來還有這種人在機場服務」，這種官場接待陋習早就該改；神隱多日的觀光局主秘及旅服中心主任稍後受訪，口徑竟無分毫差異，兩人一點錯也沒有，潛台詞就是「誰叫你是小職員，活該倒楣」。

桃機旅客服務中心這名約聘雇員工奉命接待從菲律賓返國的主秘之子，這趟接待任務害他和5歲兒子染疫，交通部長林佳龍昨天震怒，下令撤除主秘的主管職務並降職接受調查，迅速作了危機處理；行政院長蘇貞昌今再加碼，痛批機場送往迎來的官場陋習，並說他都是自己到機場接女兒、送女兒，這種官場陋習非常不該，應該立刻改。

眼見部長、院長都出重手說重話，觀光局主秘、旅服中心主任馬上打破沈默，相繼受訪「還原」事件經過，主秘聲稱整起事件跟招待沒關係，行李一關關出來，沒人替兒子服務，他和主任是幾十年同事，從小看他兒子長大，聊天中知道他兒子回台，純粹去打招呼，他沒有指示主任去接兒子；至於沒請假就去接兒子，他說離開辦公室都會跟局長報備，那天因公務很多，第二天是周末，「就是忘了，要給它請假」。

隔不久，旅服中心主任也受訪否認主秘有致電請他去接待小孩，那個「小孩」都叫他叔叔20年了，就是出於關心而已；至於是否要員工陪同？主任說他回到機場工作才20天，對環境了解不夠，並沒有要求員工，就是種默契，是這名員工主動要協助。

染疫職員的兩名長官說詞幾無二致，顯然是在套招後受訪，重點就是強調兩人是老交情，主任是看著主秘兒子長大，聊天中得知主秘兒子要返國純粹過去打招呼，並無禮遇接待；至於一起去「打招呼」的約聘雇員工，就是因為有默契而主動協助；兩名官員在媒體前把自己說得如何重情重義，和下屬是如何有默契，就是忘了向受害員工道歉，這又是演那齣？

兩名官員為自己開脫，本來是人情之常，但兩人身處防疫前線，卻無視疫情嚴峻，因循官場特權陋習，才是受人詬病之處；事發之後，兩人展現默契，互相掩護，但卻只顧文過飾非，大談交情默契，卻對因聽命長官行事而染疫的受害員工未置一詞，這又是那門子的重情重義？

蘇貞昌上午才痛批「機場服務」的官場陋習，如果得知這兩名資深公務員不知檢討，未向染疫員工道歉，還說一切都是員工的主動默契，在演示過「機場服務」之後，再度示範「官官相護」的陋習，民眾此時倒是希望再聽聽一向利嘴的蘇貞昌要怎麼來評論這種大陋習。