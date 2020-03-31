蘇貞昌說紓困預算將達1兆 蔡壁如：沒問題但錢要花刀口

新冠肺炎疫情持續，行政院長蘇貞昌今天列席立法院備詢時表示，未來隨疫情變化，台灣的防疫紓困整體預算規模，大概會到1兆元。民眾黨立委蔡壁如表示，以目前疫情全球大流行，紓困預算規模提高至1兆元，沒有問題，但問題是錢要花在刀口上。

蘇貞昌提到，立法院通過600億元紓困預算，是因只有中國疫情，但現在歐美疫情擴大，政府的防疫紓困預算也從600億、加上以緩濟急的400億元，還有央行2000億元援助中小企業、疫情期間其他基金等4000億元，整體預算會提高至1兆，並要求加碼、加大、加速。

蔡壁如說，民眾黨團討論相關的疫情紓困政策，有業界提出，這波疫情對經濟衝擊大，以新加玻上周提出相當於台幣1兆的紓困規模看，以台灣人口數，將防疫紓困預算提高至1兆元，應該沒有問題。

蔡壁如說，預算重點應該是如何紓困、有沒有效？蔡舉新加坡為例，星國為了不讓企業倒閉，由政府幫企業負擔員工5成薪水，並補貼企業部分營運成本；另外美國則是直接發放現金，所以防疫紓困預算提高沒問題，重點是要錢要花刀口上。

蔡壁如說，蔡政府應該思考這1兆元的防疫紓困預算，要怎麼樣具體使用達到最大效果，這才是大家比較關心的。