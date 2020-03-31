陳玉珍遭批 藍委反嗆蘇貞昌：憑什麼在國旗前罵立委？

國民黨立委陳玉珍昨天在立法院內政委員會表示，台灣不是國家，中華民國才是。行政院長蘇貞昌今回嗆，「那她就沒資格當國會議員」。同黨立委鄭麗文今在臉書聲援陳玉珍，並反擊蘇貞昌：「憑什麼在中華民國國旗前罵立法委員？」

針對蘇揆批評，陳玉珍受訪時反問，所以蘇貞昌是台灣國的行政院長，還是中華民國的行政院長？

鄭麗文指出，台灣2300萬人遵守的最高位階法律是中華民國憲法，政務人員就職是對中華民國憲法宣誓。蘇貞昌是中華民國行政院長，113席立委是中華民國的立法委員。

鄭麗文表示，蘇貞昌有不同的認同就不要來當中華民國的行政院長，完全執政的民進黨請趕快修憲，4年來民進黨靠著人數優勢，都是想過什麼就過什麼，但蘇貞昌在中華民國最高民意機關汙辱國會議員，她要求蘇貞昌立刻向陳玉珍鄭重道歉。