蘇貞昌嗆陳玉珍沒資格當立委 國民黨團：請關注防疫
國民黨立委陳玉珍昨天表示，台灣不是國家，中華民國才是。今遭行政院長蘇貞昌回嗆，「那她就沒資格當國會議員」。國民黨團下午發新聞稿批評，蘇貞昌無視自己是中華民國行政院長的身分，必須向陳玉珍與國人道歉。
國民黨團表示，中華民國是主權獨立國家，中華民國治權包含台澎金馬，蘇貞昌也是中華民國行政院長，非「台灣國」行政院長；民進黨完全執政4年，倘若要更改國號、國名，以國會多數席次優勢，只要透過合法修憲程序交民意決定，不要說一套、做一套，欺騙百姓。
國民黨團強調，在疫情嚴峻當前，請蘇貞昌關注防疫工作，專心解決疫情帶來對台灣經濟衝擊的影響，找出對策，帶領民眾度過防疫關口，勿須在此刻舞弄統獨意識，無助台灣渡過難關。
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