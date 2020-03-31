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蘇貞昌嗆陳玉珍沒資格當立委 國民黨團：請關注防疫

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍昨說，台灣不是國家，中華民國才是，行政院長蘇貞昌上午嗆「那她就沒資格當國會議員。」陳玉珍就對蘇貞昌回敬「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。記者陳煜彬攝影
國民黨立委陳玉珍昨說，台灣不是國家，中華民國才是，行政院長蘇貞昌上午嗆「那她就沒資格當國會議員。」陳玉珍就對蘇貞昌回敬「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。記者陳煜彬攝影

國民黨立委陳玉珍昨天表示，台灣不是國家，中華民國才是。今遭行政院長蘇貞昌回嗆，「那她就沒資格當國會議員」。國民黨團下午發新聞稿批評，蘇貞昌無視自己是中華民國行政院長的身分，必須向陳玉珍與國人道歉。

國民黨團表示，中華民國是主權獨立國家，中華民國治權包含台澎金馬，蘇貞昌也是中華民國行政院長，非「台灣國」行政院長；民進黨完全執政4年，倘若要更改國號、國名，以國會多數席次優勢，只要透過合法修憲程序交民意決定，不要說一套、做一套，欺騙百姓。

國民黨團強調，在疫情嚴峻當前，請蘇貞昌關注防疫工作，專心解決疫情帶來對台灣經濟衝擊的影響，找出對策，帶領民眾度過防疫關口，勿須在此刻舞弄統獨意識，無助台灣渡過難關。

中華民國 蘇貞昌 陳玉珍

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