陳菊自訴名嘴開庭 張友驊：請陳菊自己出庭

總統府秘書長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗罪，台北地院今天傳喚張出庭。張說，評論政治人物屬合理範圍，否認犯罪，建議法官依大法官會議789號釋憲文意旨，請陳菊出庭接受詰問，以證明他所言不假，法官要求張下次庭期攜帶查證資料，傳不傳喚陳菊再審酌。

陳菊自訴指出，張友驊在中天電視台「新聞龍捲風」節目中，指陳菊於高雄市長任內安排親信入國營事業、將募得來的資金挹助新人參選市議員、將新科議員當成「紅衛兵」、陳菊的市府顧問包工程、陳菊親信喬輕軌車廂採購案，犯加重誹謗罪。

張友驊今天出庭說，他所求證的對象包括節目來賓「強強滾」、「文山伯」、高雄市議會議長許崑源、許的辦公室蔡主任、高雄市議員陳麗娜、陳美雅、前立法院長王金平、農田水利會長蕭瀚俊的秘書，所有資訊經過查證。

張友驊說，他向市議員調取資料，發現高雄市的馬路出現5000個坑，馬路舖設不過7個月，所以認為前市府團隊工程有弊端。

張友驊說，他21歲時就認識陳菊，陳菊選市長時他曾經幫忙動員，現在議會「小六福」都是陳菊人馬，多年前還聯手開過「抓到買票」的記者會攻擊已故的黃俊英；另外，陳菊親信平時是市府顧問，選舉時變樁腳，市府的工程都與同鄉會有關。

張友驊說，陳菊的嗜好是吃日本料理，許多國營事業的董娘因此特別去學日本料理；陳菊曾在台灣大學附近開過「菊之鄉」日本料理店，「我一周去吃三次」，陳菊愛日本料理連前民進黨主席許信良都知道，陳菊也喜歡按摩，都是眾所周知的事，他評論陳菊沒有誹謗。

陳菊的委任律師游琦俊說，希望張友驊提出查證對象的具體時間、事實，張友驊認為可在月底前彙整理資料庭呈，法官庭末諭知自訴案侯核辦。