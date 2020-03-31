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藍各縣市黨部主委人事底定 謝龍介不續任台南市主委
國民黨選出新主席後，各地方黨部主委也跟著請辭。在秘書長李乾龍努力下，超過2/3的黨部主委決定續任，其餘採派任。新派任的部分包含南投縣黨部主委由議長何勝豐接任、彰化縣黨部主委由議員張錦昆接任、新北市黨部主委前立委黃志雄接任、連江縣黨部主委由立委陳雪生接任、基隆市黨部主委由基隆市黨部書記長蔡智穎升任。
不過，在苗栗縣與台南市的部分，目前確定原台南市黨部主委謝龍介不留任，苗栗則還在徵詢中。秘書長李乾龍表示，謝龍介已擔任副祕書長，加上原本就是議員，恐分身乏術，因此台南市黨部主委人選還在討論中。
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