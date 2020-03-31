藍各縣市黨部主委人事底定 謝龍介不續任台南市主委

監察院發布最新一期的廉政專刊，本期財產申報資料揭示對象包括蔡英文總統、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅等人。蔡總統本次申報存款4877萬3937元，較上次減少528萬餘元，但債務也從上回申報的807萬餘元歸零；有價證券申報413萬6370元，另信託4筆土地及2筆建物，並多出台北市文山區、內湖區有2筆土地，皆是前年母親逝世繼承所得。

2020-03-31 14:22