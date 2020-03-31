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國民黨改革委員會明成立 江啟臣任總召集人

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

攸關國民黨再起的「改革委員會」4月正式運作，國民黨主席江啟臣明天將在中常會公布成員名單。改革委員會分設組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健4個小組，總召集人與副召集人分別由主席江啟臣與秘書長李乾龍擔任，各組召集人則由4位秘書長李彥秀、柯志恩、謝龍介及顏寬恒出任。

改革委員會成員包含中常委、不分區立委、學者、議員、前官員等，原本預計每組7至8個成員，但不少中常委希望加入討論，黨內認為與其讓有意見的人去外面講話，不如統統納進來一起討論出共識。改革委員會明天正式成立後將密集召開分組會議，1個月提出分組報告並提報討論，在5月底前提出書面建議。

江啟臣 中常委 國民黨

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