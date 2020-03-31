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大量滯鄂兒童入住檢疫所 指揮中心靠這招助兒不無聊

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
滯鄂台人專機昨天抵台，214名旅客中四成是兒童，中央流行疫情指揮中心準備好44間親子房，甚至貼心在房間內裝置好中華電信免費贊助的MOD親子台。圖／本報資料照片
滯鄂台人專機昨天抵台，214名旅客中四成是兒童，中央流行疫情指揮中心準備好44間親子房，甚至貼心在房間內裝置好中華電信免費贊助的MOD親子台。圖／本報資料照片

昨抵台之滯鄂台人專機，214名旅客當中高達四成是兒童，該如何幫助活潑好動的兒童在室內空間中順利度過14天集中檢疫期，中央流行疫情指揮中心已經準備好44間親子房，甚至貼心在房間內裝置好中華電信免費贊助的MOD親子台。

指揮中心醫療應變組副組長石崇良今表示，昨日抵台的214名國人乘客，高達57名為12歲以下兒童，18歲以下共80位，兒童占總人數之37%。由於指揮中心有事先掌握名單及旅客間的親屬關係，幾乎每個孩子都想跟媽媽住，指揮中心也已預先案排11間3人房、33間2人房，讓每個孩子都可以與父親或母親同住。

石崇良說，這兩批歸國旅客，已經入住13間隸屬於中央的集中檢疫所的其中2間，這些檢疫所房間，未來都可以轉作因應大量傷患的病房，「我們的方倉醫院比較高級，不是大通鋪。」石崇良也特別感謝中華電信，為每間房免費開設了MOD親子台，幫助孩子們在居家檢疫期間不會無聊。

石崇良說，本來這兩班專機是期望可以各載運220名國人，但由於有些人因健康綠卡等證件問題，最後未能登機。據了解目前當地還有滯留者希望回來，將持續協商。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 專機 親子

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首波滯鄂專機一採全陰 第二波兒童乘客占四成

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