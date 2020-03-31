聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蘇嗆沒資格當立委 陳玉珍怒：他是當台灣國行政院長
國民黨立法委員陳玉珍30日質詢陸委會主委陳明通時，突然指出「中華民國是一個國家，但台灣不是」，31日行政院長蘇貞昌受訪時被問到此題，就嗆陳玉珍「那她就沒資格當國會議員」，卻意外引爆蘇、陳間的戰火，陳玉珍就對蘇貞昌嗆聲「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。
兩人吵國號的是因為時代力量日前公布一份民調「台灣有7成民眾支持護照英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，以免被誤認是中國人。」沒想到卻再度點燃「中華民國、台灣」的國號之爭，陳玉珍也酸民進黨只敢說一套做一套，認為民進黨已經全面執政，卻遲遲不敢進行釋憲、正名、修憲，她認為倘若改國號是民意所歸，那就沒有不可以啊！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言