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影／蘇嗆沒資格當立委 陳玉珍怒：他是當台灣國行政院長

聯合報 / 記者陳煜彬楊凱竣徐宇威林雍琁／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍昨說，台灣不是國家，中華民國才是，行政院長蘇貞昌上午嗆「那她就沒資格當國會議員。」陳玉珍就對蘇貞昌回敬「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。記者陳煜彬攝影
國民黨立委陳玉珍昨說，台灣不是國家，中華民國才是，行政院長蘇貞昌上午嗆「那她就沒資格當國會議員。」陳玉珍就對蘇貞昌回敬「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。記者陳煜彬攝影

國民黨立法委員陳玉珍30日質詢陸委會主委陳明通時，突然指出「中華民國是一個國家，但台灣不是」，31日行政院蘇貞昌受訪時被問到此題，就嗆陳玉珍「那她就沒資格當國會議員」，卻意外引爆蘇、陳間的戰火，陳玉珍就對蘇貞昌嗆聲「那他當的可能是台灣國的行政院長，不是中華民國的行政院長」。

兩人吵國號的是因為時代力量日前公布一份民調「台灣有7成民眾支持護照英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，以免被誤認是中國人。」沒想到卻再度點燃「中華民國、台灣」的國號之爭，陳玉珍也酸民進黨只敢說一套做一套，認為民進黨已經全面執政，卻遲遲不敢進行釋憲、正名、修憲，她認為倘若改國號是民意所歸，那就沒有不可以啊！

陳玉珍 行政院 中華民國 蘇貞昌

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