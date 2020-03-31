照顧返國居檢家人染疫第三例 陳時中：可做更詳細指引

我國短短五天出現三名與返國家人在居家檢疫期間同住，而受到感染案例，衛生單位雖提供相關衛教文宣，但生活細節、起居樣態多元，如廁所需清潔幾次、送餐注意事項等，針對是否製作指引，供居家檢疫者及同住家人參考，指揮官陳時中表示，不排除製作更詳細指引。

中央流行疫情指揮中心昨公布的唯一本土個案，為一名居家檢疫者之妻，在照顧先生的生活起居過程受到感染，妻先確診後，先生才確診。這是3月26日起確診個案中，第三起自己沒有旅遊史，卻因與返國家人在居家檢疫期間同住，而受到感染的案例。

疫情調查顯示，兩人期間無親密接觸，但妻子每天送餐進房間時未戴口罩，打掃先生使用之衛浴和房間時，也沒有戴手套，推測可能是因為接觸環境中的病毒，而受到感染。

陳時中表示，衛生單位本來就有發一些文件給居家檢疫者，相關簡訊、電話都會宣導，但確實這段時間，陸續發生一些居家檢疫同住者確診，

可針對類似狀況做更詳細解說，讓大家有更多可依循依據，互相保護。