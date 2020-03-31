魏明谷：讓厚愛他的長官背負罵名 於心不忍、絕不戀棧

台灣自來水公司董事長魏明谷今天交接給新任董事長胡南澤，魏明谷也在臉書發文說「一年圓滿，水到渠成」，也不諱言說，酬庸之說在他上任之初，就讓厚愛他的長官，背負許多罵名，讓他於心不忍，而暗自決定，只要能在台水推展出一番成績，就會交棒，絕不戀棧，已完成在台水的階段性任務，做得好不好？相信公道自在人心。

魏明谷在臉書上發文說，接任台水董事長一年，他認為現在是最好的交棒時機，所以提出辭呈，也盼外界勿再以訛傳訛。

他說，在他上任前，就有不同黨派人士，要政治操作明谷任職水公司董事長就是政治酬庸，這樣惡質貼標籤的文化，或許一時抹黑一時爽，卻不知或故意忽略明谷在擔任立委期間，也完成企管碩士學歷，更具領導比台水事務更繁雜龐大的彰化縣政府經驗，只顧一再說他是酬庸。

魏明谷說，外界可能只知道，台水公司服務台灣大部分縣市的民眾，卻不知道各縣市政府在台水也都有持股，基於歷史因素，台水公司在這些縣市的服務，更都是「孤門獨市」，而台水不僅提供民生、工業用水的角色，在建設上更需與地方政府取得良好互動配合，穩定供水某種程度就具有高度政治性的使命必達。

曾擔任彰化縣長的魏明谷說，過去他擔任人口一百餘萬人的民選彰化縣長，深知用水問題對一個地方的重要性，許多地方水壓不足，許多地方仍在等待自來水牽管，許多民眾期待著更質優的飲水品質，這不僅僅只是工程問題，過程中更是需要政治溝通協調，如何讓外界了解水公司難處與付出，則是縮小溝通鴻溝的技巧。

他說，就任董事長後，他赴全國各地營業區處聽取簡報，要求全面提升工程品質、降低管線漏水率等，也找出台水適合民眾尋幽探勝的景點、史蹟，透過直播或影片，讓大家從最生活化的旅遊，更認識台水，是他對台水的0元行銷，這些另類行銷，對於行銷台水有沒有幫助？他相信公道自在人心。

至於會不會再戰彰化縣長？他說，未來如果有民意的支持，或許還有機會能夠服務縣民，但這一切確實也非他所能決定。最後他說「天地存一心、明月照我志、他日再相見、水到渠成時！」