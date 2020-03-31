財產申報配偶欄變空白 徐永明證實去年中已離婚

監察院今天公布最新一期廉政專刊。時代力量黨主席、前立委徐永明本次財產申報473萬元，比上次申報278萬元，少了約200萬元；特別的是，上回申報時配偶欄仍登記有妻子廖庭慧的姓名，但這次申報日期為去年12月30日，配偶欄已變空白，疑似已離婚。徐永明稍早臉書證實，並說這是去年年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，婉拒訪問，感謝大家關心。

徐永明上次財產申報時間是2018年12月21日，當時所申報的土地、建物都是與妻子共同持有。但根據本次申報紀錄，之前與妻子共同持有的3筆土地、2筆建物，已改為個人持有，配偶欄也變為空白；另外少了一筆2013年以2998萬元購入，位於台北市松山區美仁段一小段的土地、建物。

徐永明稍早在臉書表示，「謝謝大家關心，這是去年年中所做的決定，個人私領域範圍涉及家人，婉拒訪問。再次謝謝大家關心。」