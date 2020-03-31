閃辭台水董座是民進黨派系角力？魏明谷：誤會以訛傳訛

彰化縣前縣長、台水公司董事長魏明谷以要陪伴家人為由，本月18日、就任滿周年前夕在臉書PO文「給自己最好的生日禮物─圓滿告辭」閃辭，今天卸任董事長後，下階段是否轉戰彰化縣長？魏明谷今天受訪時說，現階段要先陪老父、妻子，多點時間陪陪家人。閃辭職台水董座外傳是民進黨內派系角力？魏明谷說，外界傳言都是誤會，以訛傳訛，他其實是家庭因素，希望民進黨不要被外界認為是酬庸，他是政治任命。

未來是否再戰彰化縣長，魏明谷則說，他的父親年紀大了，身體有狀況，太太常年陪他從事政治工作，接下來的時間想陪陪家人。

魏明谷說，行政院長蘇貞昌愛護他、關心他，希望他可以回歸地方跟民眾在一起，而他的階段性使命已經完成。他閃辭職台水董事長，其實是家庭因素，希望民進黨不要被外界認為是酬庸，他是政治任命，做決策的能夠把大方向、格局抓好，公司經營能蒸蒸日上。