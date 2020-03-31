影／全民防疫 陳時中：1確診者要210萬社會成本！

基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。

陳時中致詞時表示，1個確診者扣除後台相關成本不計算，直接的社會成本是210萬元，有些人明知故犯，造成社會極大的壓力，成本還是一件事，一傳十、十傳百才是我們所擔心的問題。