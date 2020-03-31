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直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

影／全民防疫 陳時中：1確診者要210萬社會成本！

聯合報 / 記者楊凱竣陳煜彬賴韻如／基隆即時報導
基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。記者楊凱竣、陳煜彬／攝影
基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。記者楊凱竣、陳煜彬／攝影

基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。

陳時中致詞時表示，1個確診者扣除後台相關成本不計算，直接的社會成本是210萬元，有些人明知故犯，造成社會極大的壓力，成本還是一件事，一傳十、十傳百才是我們所擔心的問題。

針對外界關心全面普篩的必要，陳時中對此回應，因為很多人篩檢過後會以為自己是安全的而趴趴走，防疫每一個人都有責任，不是確診的人才有責任，所以大家若不能想清這點，防疫就會被攻破。

基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。記者楊凱竣、陳煜彬／攝影
基隆市今天舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，基隆市長林右昌邀請衛福部長陳時中、新北市長侯友宜出席。記者楊凱竣、陳煜彬／攝影

陳時中 基隆

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