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【重磅快評】陳玉珍不適任立委？蘇貞昌打臉蔡英文

聯合報 / 主筆室
國民黨立委陳玉珍。 聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影
國民黨立委陳玉珍。 聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

陸委會主委陳明通和國民黨立委陳玉珍對國家名稱，昨天在立法院有場論戰。陳玉珍說，「台灣不是國家，中華民國才是國家」，「中華民國包括台澎金馬，所以中華民國才是一個國家」。這話從金門選出的立委口中說出，可說格外有代表性。

陳玉珍的說法其實沒錯。無論獨派人士的「情感因素」怎麼闡述，在地理區域上，台灣就算包括澎湖，也萬萬不能囊括金門和馬祖。獨派人士很喜歡用「台灣自古不屬中國」，來強調台灣獨立的歷史正當性，但站在金門、馬祖人的角度看來，金馬何時屬於台灣過？及至今日，也是福建省金門縣、福建省連江縣。

所以，當金門選出的立委，在國會說「台灣不是國家，中華民國才是國家」，「中華民國才囊括台澎金馬」的時候，隱含的意義是獨派人士用「中華民國台灣」來偷渡「台灣獨立」其實是有盲點的。如果中華民國等於台灣，那麼是不是應該要放棄對金門馬祖的主權？如果認為中華民國就等於台灣，又置金門馬祖於何地？

多年前蔡英文還是學者時，曾參與我國加入GATT的談判。在無法用國號加入的情況下，蔡英文提出用「台澎金馬關稅領域」的名稱加入，後來也順利成為GATT的一員。從這個名稱的構思來看，很顯然就是把澎、金、馬看成與「台」是不同的主體。而這個名稱也沿用到今天的WTO。

當然，這樣的論戰，不會對憲法憲定國號、主權領域有任何實質影響，只是辯正「中華民國是否等於台灣」而已。不料行政院長蘇貞昌出來插花，竟然痛斥陳玉珍說這話「沒資格當國會議員」。一個不是台灣任何縣市而是金門選出的國會議員，說中華民國含括台澎金馬，但台灣不含括金馬，哪裡沒資格當國會議員了？

在進一步看，蘇貞昌有何資格要金門人一定得承認「金門是台灣的一部分」？這是法理問題，更是邏輯問題。陳玉珍回嗆自己是中華民國的國會議員，不是台灣國國會議員，並反問蘇貞昌是哪一國的行政院長。所以，到底是陳玉珍沒資格當國會議員，還是蘇貞昌沒資格當行政院長？

蔡英文都曉得「台澎金馬」分開看沒有疑義，甚至建議以此加入國際組織；如今蘇貞昌卻說分開來看的人沒資格當國會議員，這是打臉金門人，還是打臉蔡英文？

金門 中華民國 陳玉珍

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