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立院首場視訊會議19分鐘落幕 管碧玲：頭像為何這麼大

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新冠肺炎疫情升溫，立法院程序委員會今天也啟動視訊會議測試，總計19位委員中，有10人採視訊與會，參與者中最遠為人在屏東的民進黨立委周春米。這場程序委員會也是立院正式會議中首採視訊會議，會議僅開近19分鐘就結束。記者周志豪／攝影
新冠肺炎疫情升溫，立法院程序委員會今天也啟動視訊會議測試，總計19位委員中，有10人採視訊與會，參與者中最遠為人在屏東的民進黨立委周春米。這場程序委員會也是立院正式會議中首採視訊會議，會議僅開近19分鐘就結束。記者周志豪／攝影

新冠肺炎疫情升溫，立法院程序委員會今天也啟動視訊會議測試，總計19位委員中，有10人採視訊與會，參與者中最遠為人在屏東的民進黨立委周春米。這場程序委員會也是立院正式會議中首採視訊會議，會議僅開近19分鐘就結束。

參與視訊的台灣民眾黨立委高虹安表示，這次測試下來，除供訊頻寬還要加強外，同時上線畫面頂多4個人都還有改進空間；此外，視訊立委非採如議場中委員專屬IC卡登入，也要考慮之後加密性需求。

也視訊與會的民進黨立委莊瑞雄則說，以前在立院表決前要清點在場委員人數，之後若採視訊會議，能否以線上人數推定在場，制度面要討論。

莊瑞雄認為，視訊會議操作若成熟，且制度允許，以後就算非防疫期間，南部委員好像不一定要到立法院開會，省得舟車勞頓，也可減少交通過程風險。

程序委員會召集人、國民黨立委曾銘宗表示，今天視訊會議雖一開始操作不熟練，但大抵成功，可作為後續立院防疫應變參考，之後常設委員會也應該盡快安排跟進測試，以為之後院會採用視訊會議提供基礎，當然「最好用不到」。

今天程序委員會上，共有民進黨籍立委莊瑞雄、沈發惠、周春米、管碧玲、林楚茵、羅美玲、范雲、洪申翰、邱泰源與台灣民眾黨立委高虹安以視訊方式與會。

會議會議測試過程，受限與網路品質與操作習慣，出現零星狀況。其中，管碧玲被切換介紹畫面時，看到以子母畫面切出的自己頭像一度大喊「我頭像為什麼這麼大」，之後又多次反映「為什麼我聽不到主席講話」，讓現場與會者會心一笑。

台灣民眾黨 莊瑞雄 民進黨

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